Port-Gentil: un véhicule rentre dans un domicile et fait quatre blessés

Les habitants du quartier Cité Satom dans le 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil sont toujours sous le choc suite à l’accident de circulation survenu le dimanche 14 novembre 2021 aux environs de 20 heures. En effet, un véhicule serait rentré dans un domicile faisant 4 blessés dont deux sont toujours en attente d’une prise en charge médicale. Le conducteur dudit véhicule, qui aurait pris la poudre d’escampette, serait pour l’heure porté disparu.

Selon une source sur place, les faits auraient eu lieu le dimanche 14 novembre dernier au quartier Cité Satom dans le 1er arrondissement de Port-Gentil. « Le véhicule de type Rav4 rouge conduit par un ressortissant camerounais répondant au nom de Blaise est rentré dans le domicile et a fauché quatre personnes qui étaient dans la cour de la concession », a-t-elle indiqué lors d’un entretien téléphonique. Alertés par le bruit, le voisinage serait rapidement sorti pour constater les dégâts et prendre en charge les blessés.

La source révèle que les blessés qui sont au nombre de quatre, « se trouvent actuellement au centre hospitalier de Ntchengue pour deux des personnes quant aux deux autres victimes, elles ont été transportées vers une clinique mais ne sont pas prises en charge parce que le chauffeur est porté disparu et ne répond plus au téléphone». Le personnel médical indiquant ne pas pouvoir leur prodiguer des soins du fait du manque de garant.

Par ailleurs, les forces de sécurité alertées devraient lancer des avis de recherche destinés à identifier le véhicule et son conducteur. Ce drame devrait inviter les automobilistes à plus de prudence lorsqu’ils sont au volant afin que de telles scènes ne se reproduisent plus. Si certaines routes du réseau gabonais sont peu praticables, et ne sont pas étrangères aux accidents de la circulation, le manque de vigilance des conducteurs fait partie des principales causes des sinistres de la voie.