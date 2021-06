Port-Gentil: un ressortissant malien se fait braquer un million en plein jour

L’insécurité continue d’être un sujet de préoccupation dans la capitale économique. Le dernier fait en date est l’agression d’un ressortissant malien qui a été dépouillé de plus d’un million de francs par un groupe de malfrats le mardi 25 mai dernier. La victime, connue des riverains, effectuait régulièrement à moto des tours afin de récupérer les fonds des transactions Airtel Money au quartier Le Champ dans la ville de Port-Gentil des transactions.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le mardi 25 mai 2021 au quartier dit Le Champ dans le second arrondissement de la ville de Port-Gentil. Ce jour-là, aux environs de 11 heures, des individus armés de machettes et de couteaux s’en prennent à la victime qui est sur sa moto. Une fois l’homme neutralisé, les agresseurs s’emparent de son argent et prennent la poudre d’escampette.

Des témoins qui ont vécu la scène mais ne sont pas intervenus par peur de représailles, indiquent que la victime serait connue de ses agresseurs identifiés comme étant « La bande à Dewaza » qui sèmerait la panique auprès de la population. « On a remarqué que le ressortissant malien vient quotidiennement au quartier pour récupérer les fonds des transactions Airtel Money chez les boutiquiers. » a déclaré une des riveraines. « Ici au Champ, on est dépassés par le niveau d’insécurité. Le problème est que malgré les arrestations consécutives aux plaintes des populations, on croise dans les rues, les mêmes bandits en liberté. » a-t-elle ajouté.

Pour l’heure, le ressortissant malien a porté l’affaire auprès de la Police judiciaire de la ville dont les éléments sont actuellement en alerte afin de retrouver les malfrats. Une situation qui relance la nécessité, dans certains quartiers, de la mise en place d’une police de proximité dont le but serait de freiner l’insécurité.