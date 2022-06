Port-Gentil: un oncle pédophile condamné à 15 ans pour le viol de ses 3 neveux et 2 nièces

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le procès de Fabien Tchibinda plus connu sous le pseudonyme de « Papichou » a eu lieu le mercredi 15 juin 2022 à Port-Gentil lors de la 2ème session criminelle. Au terme des débats contradictoires, ce dernier a été reconnu coupable pour une série de viols sur les enfants de son frère dont trois garçons et deux fillettes. Des faits pour lesquels il a été condamné à 15 ans de prison.

Les faits se sont déroulés le 25 avril 2019 dans l’un des quartiers de la capitale économique du Gabon. Ce jour-là, Marie Florence Agandjo Ossavou aurait constaté une anomalie du sexe de sa fille M.M, âgée de 11 ans. Conduite chez un gynécologue, ce dernier aurait conclu à une défloration de l’hymen. Interrogée par sa mère, la jeune fille aurait avoué avoir été abusée sexuellement par « tonton Papichou ». Non sans manquer d’ajouter n’être pas la seule enfant à avoir subi ces agressions. Au total, Fabien Tchibinda aurait violé 2 filles et 3 garçons âgés de 11, 10, 9, 7 et 5 ans.

Une plainte sera déposée auprès de la police judiciaire, laquelle va procéder à l’arrestation de l’oncle pédophile et violeur. A la barre, Fabien Tchibinda a reconnu les faits d’attouchement sur les enfants, indiquant qu’il n’y avait pas eu de pénétration. Des aveux pour lesquels le ministère public a requis 15 ans de réclusion criminelle et le versement de dommages et intérêts. Son conseil, Me Carole Moussavou a reconnu la culpabilité de l’accusé.

Au terme des débats, Fabien Tchibinda a été reconnu coupable de crime de viol sur mineure de moins de 18 ans mais aussi d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Des faits pour lesquels « Tonton Papichou » a été condamné à 15 ans de prison assortie d’une amende de 100 000 FCFA conformément aux dispositions des articles 256 et 261 alinéa 7 du Code pénal en vigueur.

