Port-Gentil: un navire de la CNNII rate de peu un naufrage

Les faits se seraient déroulés le lundi 7 novembre dernier à quelques kilomètres du Port de la capitale économique du Gabon. Un des navires de transport appelé « Le Cassanga » affrété par la CNNII et en provenance de Libreville aurait percuté des gros morceaux de ferraille se trouvant sous les eaux, causant ainsi une fissure sur la coque du bateau. L’équipage se serait démené tant bien que mal tout au long du trajet, pour éviter la catastrophe.

Par ailleurs, une fois au port de Port-Gentil, en essayant de mouiller, le mastodonte des mers s’est retrouvé l’arrière englouti dans les eaux. Pour les passagers, cet incident aurait plusieurs raisons. Premièrement, le mauvais chargement des colis entassés sans le strict respect des normes. En second lieu, le non-respect du tonnage et surtout la qualité du navire. Il est également dû aux problèmes techniques et hydrauliques.

Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, l’état de vétusté de ces navires est à pointer du doigt. Si « le bateau qui dort » aide de milliers de passagers de par ses tarifs plus abordables que les compagnies privées, son entretien devrait également être effectué afin de pallier ce genre d’incident qui peut avoir des conséquences dramatiques.