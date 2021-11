Port-Gentil: un élève de 5ème au lycée Ambouroue Avaro saisi avec un couteau dans son sac

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’insécurité en milieu scolaire semble avoir de beaux jours devant elle au Gabon. La preuve avec l’opération de contrôle effectuée récemment au lycée Joseph Ambouroue Avaro de la ville de Port-Gentil et qui a abouti à la saisie d’un couteau soigneusement dissimulé dans le sac d’un élève en classe de 5ème, rapporte le quotidien L’Union.

En fin de semaine dernière, une fouille de routine avait débuté auprès des élèves du lycée Joseph Ambouroue Avaro. Cette opération qui s’est achevée récemment avait pour but de combattre l’insécurité grandissante au sein des établissements scolaires. Au terme de celle-ci, une arme blanche, notamment un couteau n’ayant pas sa place en milieu scolaire a été saisie par l’administration dans le sac de T.G., compatriote âgé de 17 ans et inscrit en classe de 5ème.

Une découverte signalée par Irmine Marie-Émilie Manfoumby, proviseur dudit établissement aux éléments du commissariat central de la ville de Port-Gentil. « C’est un phénomène qui existe un peu partout. Ici, nous avons des cas de violence en milieu scolaire. Nous sensibilisons d’abord nos enfants en début d’année, nous photocopions le règlement intérieur. Mais maintenant face à ça, tout contrevenant passe en conseil de discipline, en plus de s’exposer à une exclusion définitive. La méthode la plus radicale que nous utilisons, ce sont les fouilles inopinées, et dans la salle de classe » a déclaré le superviseur du lycée Joseph Ambouroue Avaro.

Ces découvertes insolites n’étonnent plus dans un pays où les violences entre élèves sont devenues légion. Lesquelles ne manquent pas de susciter des interrogations au sein de l’opinion. Pourquoi ce canif s’est-il retrouvé entre les mains de cet élève ? Et dans quel but? Des questions auxquelles devra répondre T.G. traduit en conseil de discipline.