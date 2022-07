Port-Gentil: un couple écope de 15 ans pour viol sur une jeune fille de 13 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Kevin Guefack Rohisse et sa compagne Mireille Nkefack, deux ressortissants camerounais respectivement âgés de 20 et 36 ont récemment été condamnés à 15 ans d’emprisonnement dont 8 avec sursis par la Cour criminelle de Port-Gentil. Ces derniers ont été reconnus coupables de viol sur mineure de moins de 15 ans, rapporte le quotidien L’Union. La femme aurait facilité l’agression sexuelle, en facilitant la rencontre entre la victime et son bourreau.

Les faits se sont déroulés en avril 2018 dans la ville de Port-Gentil. Ce jour-là, Kevin Guefack Rohisse aurait jeté son dévolu sur M.A, âgée de 13 ans au moment des faits. Voulant faire plaisir à son homme, Mireille Nkefack la compagne de ce dernier se serait improvisée entremetteuse, permettant ainsi de faciliter la rencontre. Seulement une fois sa libido assouvie, la victime aurait avoué être mineure et l’affaire sera portée devant la justice.



A la barre, les deux accusés vont reconnaître les faits non sans indiquer n’avoir pas été informés de l’âge de la jeune fille. Des aveux pour lesquels le ministère public a requis 25 ans de prison. Leur conseil, Me Chancel Guissiga, va au cours de sa plaidoirie défendre bec et ongle ses clients. Indiquant l’absence d’acte de naissance fiable censé attester l’âge de la jeune M.A. D’autant plus que des différences de noms ont été remarquées sur celui sur la carte d’identité et celui du certificat médical.

Au terme des débats contradictoires, la Cour a rendu son jugement. Ainsi, Kevin Guefack Rohisse et sa compagne Mireille Nkefack ont été reconnus coupables. Le couple a été condamné à 15 ans de prison dont 8 avec sursis assorti d’une amende d’un million FCFA. En détention depuis 3 ans, il leur reste 4 ans de détention avant d’être libérés.