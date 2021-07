Port-Gentil: un ancien agent de banque activement recherché pour faux en écriture, abus de confiance et détournement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Daniel Essono, un compatriote ancien caissier à l’agence UBA Port-Gentil, est activement recherché depuis le jeudi 3 juin dernier par l’antenne de recherche de l’Ogooué-Maritime pour faux en écriture, abus de confiance et détournement de fonds dans l’exercice de ses fonctions. Le Chef d’antenne prie tout individu l’ayant croisé ou détenant des informations à son propos de « l’appréhender » et de contacter le 062.59.31.35 / 077.25.06.58.

« Dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par une unité, il y a lieu de rechercher activement le nommé Essono Daniel ex-employé à la société de placement de personnel HSD et ayant également officié en tant que caissier à l’agence UBA Port-Gentil et répondant au 062.13.54.86. L’intéressé est soupçonné de faux en écriture, abus de confiance et détournement de fonds au préjudice de plusieurs clients Port-Gentil », a lancé le C/NE Lekogo Otakeme Terry Connel,dans un message parvenu à notre rédaction.

À pied d’oeuvre pour mettre la main sur l’indélicat qui aurait allégrement profité de la naïveté de la clientèle de son ancien employeur pour s’en mettre plein les poches, le chef d’antenne de recherche a tout de même sollicité le concours des bonnes volontés. « En cas de découverte, veuillez appréhender et garder à vue l’indélicat et aviser mon service en se référant au présent message ou appeler le 062.59.31.35 / 077.25.06.58 », a-t-il conclu à ce propos. Nul ne sait si l’individu est dangereux.