Port-Gentil: rouée de coups par son petit ami pour avoir refusé des rapports sexuels

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon, les violences basées sur le genre sont désormais considérées comme incompatibles avec l’ère du temps et les évolutions dans la conscience collective. Dernier fait en date, l’interpellation d’Ignace Bonaventure Tamboula, un compatriote âgé de 40 ans qui aurait roué de coups sa concubine. Une situation consécutive au refus de cette dernière d’avoir des rapports sexuels car son compagnon était ivre, rapporte le site Info241.

Les faits se seraient déroulés le mercredi 20 avril 2022 au quartier Côte-d’Azur dans le 1er arrondissement de la ville de Port-Gentil. Ce jour-là, aux environs de 23 heures 30, une violente dispute aurait éclaté au domicile dans la chambre du couple. Laquelle serait due au refus de Veronica Mitoumba d’avoir des relations sexuelles avec Bonaventure Tamboula son concubin au motif que ce dernier était ivre.

Les voisins mis au fait et alertés par les cris auraient donné leur version des faits. « J’ai entendu, je ne veux pas. Laisse-moi, sinon je crie. C’est forcé de faire l’amour ? Et puis juste une minute après, ce sont les cris de détresse qui m’ont interpellé. Elle criait venez, oh sinon je vais mourir. on veut me tuer ! Et là, j’ai alerté le reste des voisins et sur place les enfants étaient en pleurs. En entrant dans la chambre, il était en train de lui porter main » a déclaré l’un des voisins à Info 241.

Lors de son interrogatoire la victime a donné sa version des faits. « Je ne le reconnais pas quand il a bu. C’est un autre homme. Il se croit même étranger dans sa propre maison. Et à chaque fois quand il rentre ainsi, tout est verrouillé », a-t-elle déclaré à Info241. Mécontent, le libidineux lui aurait infligé un coup de tête, puis un coup de poing au visage. Pour l’heure, Veronica Mitoumba serait repartie chez ses parents. Gageons que le ministère public se saisira de l’affaire afin qu’une enquête soit ouverte et que Bonaventure Tamboula réponde de ses actes devant la justice.