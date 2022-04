Port-Gentil: recrudescence de vols de matériels électriques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’on croyait le phénomène disparu, les populations de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime sont à nouveau confrontées à des vols de matériels électriques. En effet, une recrudescence de vols de câbles de cuivre a été signalée ces dernières semaines au quartier Favom dans le 4ème arrondissement, au grand désarroi des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer face à ce nouveau phénomène.

La capitale économique du Gabon est depuis plusieurs mois la cible de vols d’un genre particulier. En effet, elle est la proie de vandales qui n’hésitent pas à dérober les matériaux des installations électriques. Alors qu’une recrudescence de vols de compteurs, disjoncteurs, interrupteurs et panneaux solaires avait été signalée, le nouvel objet de convoitise est désormais les câbles électriques installés dans la ville de Port-Gentil, précisément dans la zone dite Favom.

Une situation face à laquelle sont impuissantes les autorités judiciaires de la localité qui n’ont pour l’heure appréhendé aucun suspect malgré les nombreuses plaintes des riverains. Lesquels indiquent que les agents de la SEEG pourraient être parmi les suspects de ce phénomène. « Dans toute la ville, c’est le même constat. Et c’est très facile pour certains de trafiquer des compteurs ou de se brancher à un câble qui pendouille. Je pense que beaucoup reste à faire dans ce pays » a déclaré un des riverains.

Pour l’heure, les habitants de la ville pétrolière sont toujours en attente d’une éventuelle solution et s’en remettent à Dieu via des plaintes à travers les réseaux sociaux. Toute chose qui devrait pousser les autorités judiciaires et municipales de Port-Gentil à accentuer le déploiement sur le terrain d’une police de proximité afin de démanteler ce vaste réseau qui met à mal de nombreux Port-gentillais et réduit les nombreux efforts de la municipalité. Pour l’heure, les populations n’ont que leurs yeux pour pleurer.