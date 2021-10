Port-Gentil: recrudescence de vols de compteurs électriques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’on croyait le phénomène disparu, les populations de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime sont à nouveau confrontées à des vols de matériels électriques. En effet, une recrudescence de vols de compteurs a été signalée ces dernières semaines, au grand désarroi des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer, rapporte notre confrère du quotidien L’Union.

Les habitants de la capitale économique du Gabon sont depuis quelque temps la cible de vols d’un genre particulier. En effet, elles sont la proie de vandales qui n’hésitent pas à dérober les matériaux des installations électriques. Compteurs, disjoncteurs, interrupteurs, tout y passe et ce, sous le regard impuissant des autorités judiciaires de la ville de Port-Gentil qui n’ont pour l’heure appréhender aucun suspect.

Si le phénomène ne concernait que les habitations en construction et souvent sans surveillance, il s’est aujourd’hui déployé dans des concessions habitées où les vandales n’hésitent plus à se servir. « Il existerait des filières de commercialisation de ces matériaux faits de métaux pouvant être récupérés pour d’autres utilisations. Et comme par ces temps d’insécurité, personne ne s’hasarderait à sortir de nuit quand ces vandales passent à l’acte, la psychose s’est installée chez les habitants qui ne peuvent pas se payer les services d’un gardien », rapporte le quotidien L’Union.



Pour l’heure, les habitants de la ville pétrolière sont toujours en attente d’une éventuelle solution et s’en remettent à Dieu via des plaintes sur les réseaux sociaux. Toute chose qui devrait pousser les autorités judiciaires de Port-Gentil à déployer des enquêteurs sur le terrain afin de démanteler ce vaste réseau qui met à mal de nombreux port-gentillais.