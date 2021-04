Port-Gentil: prorogation du redressement judiciaire de Satram et Egca SA

Placées en redressement judiciaire, par une ordonnance du président du tribunal de première instance de Port-Gentil le 21 février dernier, les sociétés Satram et Egca, filiales au Gabon de la compagnie marocaine Samtrammarine, sont loin d’en finir avec ladite procédure. Et pour cause, la juridiction vient de proroger ladite procédure jusqu’au 22 septembre 2021.

C’est à travers une annonce légale parue dans le quotidien L’Union de ce 29 avril 2021, que la décision de prorogation de la période de redressement judiciaire de ces deux entreprises a été rendue publique. Une procédure prorogée à la demande des employés qui espèrent d’une part le paiement de leurs droits mais surtout une relance de ces deux entreprises.

« Vu le jugement en date du 21 février 2018, admettant les sociétés Satram SA et Egca SA en redressement judiciaire, ceux des 6 septembre 2019 et 20 février 2020 ordonnant la prolongation du délai initial ; prolonge pour une seconde période exceptionnelle de cinq mois, la durée du redressement judiciaire des sociétés Satram SA et Egca SA, soit 21 avril 2021 au 22 septembre 2021 », indique la décision du tribunal de première instance de Port-Gentil.Il faut souligner que la mise en redressement judiciaire de ces deux entreprises, longtemps fleuron du secteur de l’acconage et de la logistique au Gabon, faisait suite aux difficultés rencontrées après la disparition, en juin 2015, de leur fondateur, Lahcen Jakhoukh. Des difficultés perceptibles par des cessations de paiement auprès des fournisseurs ; l’accumulation des impayés de salaires des employés ou encore des pertes de nombreux contrats.