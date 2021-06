Port-Gentil: poursuivis avec 6 poules volées, ils se jettent dans un canal pour échapper à la justice populaire

C’est un fait pour le moins loufoque qui a eu lieu à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Deux présumés voleurs de poules ont échappé à la justice populaire en se jetant dans un canal le dimanche 13 juin dernier, rapporte le quotidien L’Union dans sa livraison de ce jeudi 17 juin.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le dimanche 13 juin 2021 au quartier Banco dans le 3ème arrondissement de Port-Gentil. Le jour des faits, les deux malfrats venaient de dérober six poules qu’ils ont dissimulées dans des sacs de farine. C’était sans compter sur la vigilance des riverains qui ont pu mettre un terme à leurs activités.

Le mode opératoire des présumés voleurs consistait à attendre que les poules redescendent des arbres sur lesquelles elles passent la nuit et au moyen de filets de pêche, ils les étouffent avant de prendre la fuite. Sauf que cette fois, les choses ne seront pas en leur faveur. En effet, les voleurs seront surpris par des habitants du quartier qui vont se lancer à leur poursuite afin semble-t-il de leur donner une leçon.

Se sentant menacés, les deux malfrats n’ont eu d’autres choix que de se jeter dans un canal pour échapper à leurs poursuivants. Après s’être embarqués dans une pirogue, ils prendront l’initiative de continuer à la nage malgré la marée haute. Aux dires de certains habitants, les deux malfaiteurs ne seraient pas à leur coup d’essai.



Pour l’heure, aucune procédure judiciaire n’a été engagée pour mettre un terme aux activités de ce duo de voleurs par les autorités judiciaires de la ville de sable. Pour rappel, le Code pénal définit le vol, en son article 292 comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » et le punit de 3 ans d’emprisonnement au plus et d’une amende d’un million au plus.