Port-Gentil: plusieurs familles à la belle étoile après un incendie

C’est dans l’après-midi du vendredi 14 octobre dernier que les populations du quartier Badamier ont été visitées par un incendie d’une rare violence. Les flammes ont embrasé trois habitations avec tous ses effets qui y étaient au grand dam des riverains, rapporte le site Info241. Ces derniers sont pour l’heure à la belle étoile en attendant de trouver une solution concernant leur relogement.

Alors que pour plusieurs parents, l’équation est de trouver les ressources financières nécessaires à la prise en charge de leurs familles et aux difficultés liées à l’inflation des denrées alimentaires, le combat sera autre pour des riverains du quartier Badamier. Et pour cause, ces derniers se retrouvent à la belle étoile avec leur petite famille. Au cœur de cette situation des plus déplorables, un sinistre dont ils ont été victimes le vendredi 14 octobre 2022 aux environs de 16 heures.

Selon des sources concordantes, cet énième sinistre dans ce quartier de la ville de Port-Gentil serait consécutif à un court-circuit déclenché inopinément. Aussi, l’implication des sapeurs-pompiers a permis la circonscription du feu. Malheureusement tous les écoliers ont perdu leurs fournitures scolaires et bien d’autres effets. « On a perdu tous nos papiers administratifs ainsi que les cahiers de nos enfants qui venaient de débuter les cours. Nous allons nous débrouiller pour voir comment aider notre maman » a déploré un sinistré.

Bilan de cet incendie, deux studios et une maison entièrement réduits en cendres avec tous les effets qui y étaient contenus. Au moment où nous couchons ces lignes, les riverains ne savent plus à quel saint se vouer. Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, ministre des Affaires sociales est dès lors interpellé pour venir en aide à ces sinistrés. Aussi une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cet incendie.