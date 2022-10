Port-Gentil: plusieurs établissements inondés après les pluies

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis des semaines, des pluies diluviennes s’abattent dans le pays, créant ainsi des inondations dans plusieurs localités. C’est le cas à Port-Gentil, chef-lieu du département de Bendjé dans la province de l’Ogooué-Maritime où la situation semble de plus en plus inquiétante et a inondé l’enceinte de plusieurs établissements scolaires notamment l’École publique primaire de la Balise.

Mimongo, Libreville, et bien d’autres villes du pays ont désormais une chose en commun. En effet, ces localités sont depuis plusieurs semaines fortement touchées par les catastrophes, provoquées par des pluies torrentielles. Pour le cas du chef-lieu du département de Bendjé dans la province de l’Ogooué-Maritime, c’est l’école publique de la Balise, dans le 2ème arrondissement de Port-Gentil qui a été totalement inondée le vendredi 21 octobre dernier suite à une forte pluie qui s’est abattue.

Une situation que déplorent les parents d’élèves, lesquels indiquent que cette situation n’est pas inédite. « Tout le temps c’est la même chose ici. Les écoliers quand il pleut n’ont même plus ce droit de se divertir dans la cour de récréation parce qu’aucune initiative n’a été prise visant à ne plus avoir à souffrir de la sorte » a déploré un parent d’élèves. Pour leur part, le personnel administratif a également fustigé cela. « Nous sommes obligés de faire une gymnastique rythmique pour rejoindre nos salles de classe. À défaut, on trempe les pieds dans l’eau. C’est regrettable », rapporte le site Info241.

Si aucune perte en vie humaine n’a été signalée jusqu’ici, le bilan matériel quant à lui, est très considérable autant à l’école publique primaire de la Balise que dans plusieurs autres établissements scolaires autour de Port-Gentil. Une situation dans laquelle sont attendues les autorités locales afin de venir en aide aux sinistrés et trouver des solutions pérennes contre ce genre de catastrophes. Pour l’heure, les populations ne savent pas à quel saint se vouer et craignent le pire en cas de nouvelles intempéries.