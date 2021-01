Port-Gentil: plus de la moitié des personnes testées, positives à la Covid-19

Connue pour son important contingent d’expatriés travaillant dans le secteur pétrolier, la ville de Port-Gentil connaît depuis le retour de vacanciers une croissance du nombre de cas positifs à la Covid-19. Selon le dernier bilan Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) plus de la moitié des personnes testées dans la ville de sable sont positives au Coronavirus.

Cette pandémie qui secoue la planète depuis un peu plus d’un an connaît ces dernières semaines une résurgence au Gabon et la ville de Port-Gentil n’est pas en reste avec le retour de vacanciers début janvier 2021. A en croire le dernier bilan du Copil-Coronavirus, la hausse du nombre de cas doit interpeller les autorités locales sur le respect scrupuleux des mesures barrières, notamment la quarantaine pour les personnes arrivant de l’étranger.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce lundi 25 janvier 2021 qu’il dénombre « 36 nouveaux cas positifs sur 60 prélèvements à Port-Gentil ». Ce qui représente plus de la moitié des prélèvements de la journée de samedi 23 janvier 2021.



Une augmentation du nombre de cas atteints de la Covid-19 en 48 heures qui porte à 135, le nombre de cas actifs dans cette province hétéroclite où se côtoient Gabonais et expatriés au quotidien et qui constitue un lieu de propagation du virus. Cette réalité devrait interpeller le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus ainsi que le ministre des Transports Brice Paillat qui a lui reconnu à l’occasion de la conférence de presse gouvernementale que « des personnes testées positives à la Covid-19 avaient foulé le sol Gabonais ».