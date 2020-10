Port-Gentil: plus de 4000 nouvelles adhésions au PDG dans le 2ème arrondissement

Dans le cadre de la vaste campagne d’adhésions initiée par le Parti démocratique gabonais (PDG), le membre du bureau politique de cette formation politique a procédé ce samedi 03 octobre 2020 à la remise officielle au secrétariat provincial les fiches d’adhésion et de réinscription du deuxième siège des deux fédérations B et E. Une campagne pour le moins satisfaisante puisque c’est près 4020 nouveaux militants qui intègrent le « parti de masse ».

C’est dans le souci de s’arrimer aux instructions du président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba pour dynamiser son fonctionnement qui passe par l’informatisation du processus d’enrôlement dans ce parti que le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil a tenu à s’investir personnellement pour la réussite de cette campagne. Un processus qui a été un franc succès au vue du nombre d’adhésions enregistrées au terme de ce processus.

Cette campagne a permis d’ailleurs de constater l’enracinement progressif du PDG dans le 2ème arrondissement de la cité pétrolière grâce au leadership de Jean Fidèle Otandault. Ainsi, le nombre d’adhésions a connu une forte progression par rapport à 2016 en passant de 1299 à 4020 soit + 209% .

Lors de la cérémonie de remise des fiches d’adhésion et de réinscription du deuxième siège des deux fédérations B et E représentées par les deux Fédéraux du siège Franck Madama-Ma-Lewandja et Odile Mawanga, le député de cette circonscription n’a pas manqué d’être félicité pour l’efficacité dont il a fait montre dans la coordination de ce processus dans son siège. Après avoir remercié les fédéraux et les secrétaires de section pour le travail accompli , Jean Fidèle Otandault a tenu à saluer l’arrivée dans l’arrondissement du MBP Gabriel Tchango qui contribuera au renforcement du PDG au deuxième arrondissement.