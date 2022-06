Port-Gentil: «Petit prince» condamné à 10 ans de prison pour tentative de viol sur la fille de sa compagne

Ecouter cet article Ecouter cet article

La deuxième session criminelle ordinaire de l’année Judiciaire 2021-2022 s’est poursuivie le jeudi 10 juin 2022 en matinée au Palais de justice de Port-Gentil. Au menu de cette série de procès, la condamnation à 10 ans de prison d’Anicet Mouélé, un compatriote âgé de 51 ans plus connu sous le pseudonyme de « Petit Prince ». L’accusé, après délibération de la cour, a été reconnu coupable de tentative de viol sur Claude Mbourou Nzengui, la fille de son ex compagne, qui était mineure au moment des faits.

Les faits se sont déroulés le vendredi 19 mai 2017 aux environs de 22 heures au quartier N’tchéngué, dans le 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil. Ce jour-là, Philomène Nzalenguilaye, la concubine d’Anicet Mouélé se serait réveillée et aurait constaté l’absence de son compagnon. Voulant savoir où il se trouvait, elle se serait dirigée vers le salon et aurait surpris son amant « frottant son pénis en érection sur le vagin de Cécilia Birangou, sa fille aînée, âgée de 14 ans au moment des faits ».

Pris en flagrant délit, le beau-père violeur aurait tenté de justifier son acte. « J’étais en train de faire des prières de délivrance sur Cécilia » a déclaré Anicet Mouélé. Mais voyant que son explication était peu convaincante, il tentera de justifier ça autrement en indiquant « qu’il était en train de lui masser le genou, parce que tombée dans la douche auparavant lorsqu’elle prenait sa douche ». Des échappatoires rejetés du revers de la main par la gamine qui n’a pas manqué de préciser avec force et détails que « Petit prince » lui faisait des attouchements. Non sans indiquer que ce n’était pas la première fois que son beau-père « lui caressait les seins, lui faisait le cunnilingus, et la pénétrait à plusieurs reprises avant de jouir sur un morceau de drap ».

Une plainte sera déposée, laquelle conduira à l’interpellation et le déferrement devant le parquet de la République d’Anicet Mouélé pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Lors des auditions, la mineure est restée constante dans ses déclarations et l’examen médical effectué viendra confirmer sa version. Un ensemble d’éléments pour lesquels le beau-père sera reconnu coupable et condamné à une peine de 10 ans de prison assortie d’une amende de 500 000 FCFA à titre de réparation du préjudice pour la victime.