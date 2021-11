Port-Gentil: Otandault sensibilise la communauté musulmane sur les bienfaits de la vaccination anti covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritablement engagé dans la sensibilisation en faveur de la vaccination anti covid-19, le député du 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault est allé la semaine écoulée au contact de la communauté musulmane. Occasion pour l’élu d’exhorter ses concitoyens à se faire vacciner afin d’éviter les cas graves de la maladie.

En effet, après la campagne de sensibilisation entamée il y a quelques semaines auprès des populations de sa circonscription, Jean Fidèle Otandault a tenu à apporter un message en faveur de la vaccination surtout dans un contexte d’augmentation du nombre de cas positifs et la détection du variant Delta plus contagieux et plus virulent.

Ainsi, après avoir assisté à la prière du vendredi à la mosquée principale de la cité pétrolière, l’ancien ministre du Budget et des comptes publics a tenu à s’adresser aux fidèles en les exhortant d’aller se faire vacciner . Il les a assurés de la disponibilité des vaccins dans la province de l’Ogooué-Maritime grâce au travail remarquable du gouvernement.

A noter que cet engagement en faveur de la lutte contre le covid-19 du député du 2ème arrondissement de Port-Gentil n’est pas le premier du genre. Outre l’opération « Un masque, pour une vie », Jean Fidèle Otandault avait initié le concours musical dénommé « Pog-Mesures-Barrières » qui consistait à soumettre une vidéo d’une durée de 2 minutes pour inviter les populations de la ville de sable à respecter les mesures barrières.