Port-Gentil: Otandault salue le ralliement de Féfé Onanga à la majorité présidentielle

L’annonce ce vendredi 06 août du ralliement du président du Mouvement populaire des radicaux (MPR) Féfé Onanga n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. La première en date est sans conteste celle du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) Jean Fidèle Otandault qui a salué cette décision constituant un gage d’unité pour les filles et fils de l’Ogooué-Maritime.

C’est sans aucun doute l’événement politique de cette fin de semaine. En effet, si l’homme s’était montré quelque peu discret ces derniers mois, ce proche du leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping a décidé de rejoindre la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE

« En âme et conscience, j’ai décidé de rejoindre la majorité présidentielle et apporter ma contribution pour le développement du pays » a t-il dit lors de sa déclaration. Une décision qui n’a pas manqué de susciter des réactions au sein du landerneau politique de l’Ogooué-Maritime où il est considéré comme une personnalité politique de premier plan.

Ainsi, le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil a salué cette décision d’une personnalité avec qui il entretient des très bons rapports. D’ailleurs on se souvient du soutien de Féfé Onanga à l’opération 1 masque une vie lancée par l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics. Il faut dire que ce dernier a toujours prôné pour un rassemblement des filles et fils de la cité pétrolière et partant du pays pour l’accompagner dans la voie du développement.