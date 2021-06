Port-Gentil: Otandault fait le point des adhésions au PDG

Le week-end écoulé, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) Jean Fidèle Otandault, par ailleurs député du 2ème arrondissement de Port-Gentil, a échangé avec les membres de bureau des fédérations B et E de son siège. Il était question lors de cette question de faire le point des adhésions au sein de cette circonscription.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la vaste campagne d’adhésions lancée depuis un peu plus d’un an par le membre du bureau politique du PDG s’inscrit dans le cadre de la remobilisation des troupes mais de redynamisation des structures de base de cette formation politique. Une campagne d’adhésion jugée satisfaisante au vu du nombre de personnes déjà enrôlées.

Ainsi, les membres de bureau des fédérations B et E ont pu faire un bilan à mi-parcours de ladite campagne d’adhésion mais aussi des inscriptions dans le 2ème arrondissement de la cité pétrolière. Jean Fidèle Otandault n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter les secrétaires de session et de comité pour le travail abattu et les a encouragés à poursuivre sur cette lancée pour une adhésion massive au PDG en vue de soutenir l’action du président Ali Bongo Ondimba.



Pour rappel, cette campagne d’adhésions lancée par l’ancien ministre du Budget et des Comptes publiques avait obtenu des résultats très satisfaisants avec plus de 4 000 personnes enrôlées.