Port-Gentil: Otandault fait le point de l’avancement des travaux «d’Esaka z’anero» avec la chefferie Ôrungu

Ce lundi 4 janvier 2021, le député du 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault était l’hôte du Chef de la communauté autochtone de Port-Gentil, Ôgôrungu Mbongo Ntchouga, à son domicile sis à la cité Ourcq Total Gabon. Une visite de courtoisie du leader politique qui avait pour objectif de présenter ses vœux de fils de la communauté au chef Ôrungu et aux dignitaires du Conseil traditionnel mais surtout d’échanger sur l’avancement des projets portés par cet organe traditionnel.

Conscient du rôle déterminant de la chefferie dans le développement de la communauté, l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a tenu à s’entretenir avec le Chef Ôrungu Mbongo Ntchouga quI était accompagné pour l’occasion de son épouse, Ôkenja Mbongo Rafemo et Akag’inongo Rilanga Onanga. Au menu de cette rencontre l’avancement des travaux du temple Ôrungu consacré à Opamandé en novembre 2017.

Ce vaste projet qui avait reçu le soutien Jean Fidèle Otandault avait pour objectif d’offrir à la communauté « un espace où se rencontrent, se concentrent tous les anciens vivants ou morts » appelés en langue « Esaka z’anero ». Il faut souligner que ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de développement durable d’Apômande.



Si cette rencontre a permis au député du 2ème arrondissement de recueillir les avis de la Chefferie sur l’état général de Port-Gentil et particulièrement sur l’état des valeurs sociales profondes et traditionnelles qui fondent notre vivre-ensemble, elle était aussi l’occasion pour lui, en qualité d’élu, de rendre compte des travaux parlementaires.