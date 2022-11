Port-Gentil: Otandault en soutien aux sinistrés de la Nouvelle route mini-prix

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les victimes de l’orage qui a frappé Port-Gentil la semaine écoulée ont reçu récemment un soutien du député du 2ème arrondissement de cette ville, Jean-Fidèle Otandault. En effet, l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a procédé à la remise d’un important don financier et de matériaux aux ménages impactés par cette catastrophe naturelle.

C’était en présence du maire du 2ème arrondissement Jean Pierre Mbadinga Nzamba que l’honorable Jean Fidèle Otandault a tenu à apporter son soutien aux populations sinistrées du quartier nouvelle route mini-prix. En effet, une tornade d’une rare violence avait emporté les toitures de plusieurs maisons d’habitation, laissant ces dernières dans le désarroi total.

C’est donc dans l’optique de soutenir ses compatriotes que l’élu du deuxième arrondissement de la cité pétrolière a procédé à la remise d’une importante dotation composée de plus de 250 tôles bacs et ordinaires, de pointes, de patchs d’étanchéité et d’aides multiformes dont plusieurs enveloppes. Il faut souligner qu’avant de poser cette action, Jean Fidèle Otandault avait rencontré les familles impactées afin de procéder à une estimation et faire un constat des dégâts.

En dehors des sinistrées ayant reçu l’aide du député du 2è arrondissement de Port-Gentil, d’autres familles et certaines commerçantes ont également bénéficié d’enveloppes financières en vue d’une reconstitution de leur commerce. « L’objectif est l’autonomisation des femmes voulue par le chef de l’État», a expliqué le maire qui accompagnait la délégation.«Je suis contente de l’acte posé par le député Jean-Fidèle Otandault. Merci au président de la République, merci au député et au maire», s’est réjouie une veuve du nom de Odile Manomba.