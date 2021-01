Port-Gentil: Otandault édifie les élus locaux sur la loi sur la décentralisation

Dans le cadre des comptes rendus parlementaires, le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault a échangé ce début de semaine avec les élus locaux de la cité pétrolière. Il était question lors de cette rencontre, d’édifier ces derniers sur les 39 lois adoptées par l’assemblée nationale lors de cette seconde session parlementaire de l’année 2020.

C’est dans son rôle de représentant des populations de sa circonscription électorale que l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a tenu à rendre compte aux élus locaux du travail parlementaire effectué durant cette seconde session parlementaire de l’année 2020. Des travaux qui étaient essentiellement tournés autour de l’adoption de 39 lois.

Au nombre des plus importantes, Jean Fidèle Otandault a cité entre autres la loi de finances ou encore celle portant sur la décentralisation et le transfert de certaines compétences aux collectivités locales. Pour cette dernière, elle a pour objectif de renforcer, dans les Collectivités Locales, l’efficacité du service public, les attributions en matière de gestion de l’assainissement et de l’amélioration du cadre de vie dévolues aux présidents des bureaux des conseils locaux et d’arrondissement.

Un exposé du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par les élus locaux. Ces derniers ont tenu à remercier le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour sa volonté de renforcer l’efficacité et les attributions des collectivités locales à travers le projet de loi portant modification de la loi organique 1/2014 du 15/06/2015 relative à la décentralisation.