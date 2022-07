Port-Gentil: Otandault édifie les auxiliaires de commandement sur l’adhésion du Gabon au Commonwealth

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le souci d’édifier les populations de sa circonscription politique sur l’adhésion du Gabon du Commonwealth, le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault a échangé la semaine écoulée avec les auxiliaires de commandement et les conseillers municipaux. Occasion pour l’élu d’expliquer les avantages qu’offre cette intégration sur le plan économique, politique et culturel.

Annoncé au terme du 26ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Commonwealth qui s’est tenu à Kigali au Rwanda le 25 juin dernier, l’intégration du Gabon à cette organisation intergouvernementale a été au centre de l’échange entre l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics et les auxiliaires de commandement et les conseillers municipaux du deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil. Objectif présenter à ces derniers les opportunités qu’offre cette adhésion qui constitue un véritable tournant historique pour le pays.

Ainsi, Jean Fidèle Otandault a édifié ces derniers sur les opportunités économiques, diplomatiques et culturelles qu’offrent l’adhésion du Gabon à cette organisation intergouvernementale qui a pour mission de promouvoir une série de valeurs communes telles que l’égalité, la non-discrimination, la démocratie et la primauté du droit. Il faut dire que cette adhésion « est la reconnaissance du rôle de plus en plus important joué par le Gabon sur la scène internationale, en particulier sur la question du climat où notre pays est en première ligne », comme le soulignait le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba au lendemain de cette annonce.



Par ailleurs, profitant de cette rencontre avec les auxiliaires de commandement et les conseillers municipaux, le député du 2ème arrondissement de la cité pétrolière a tenu à rendre compte également des travaux parlementaires effectués lors de la dernière session.

