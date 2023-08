Port-Gentil : Otandault au chevet des sinistrés du Trois-filaos

Ecouter cet article Ecouter cet article

Proche de ses concitoyens, Jean Fidèle Otandault s’est récemment rendu au chevet de 4 familles sinistrées au quartier de Trois-Filaos à Port-Gentil. L’élu sortant du 2eme arrondissement de la cité pétrolière a apporté une aide financière.

Vivant à la belle étoile depuis l’incendie qui a emporté leurs maisons dans la nuit du jeudi 3 août dernier, 4 familles ont reçu l’aide de Jean Fidèle Otandault. Sensible aux cris de ces personnes, le député sortant du 2ème arrondissement de Port-Gentil.

Jean Fidèle Otandault, un homme au grand cœur

Cette visite inopinée de Jean fidèle Otandault vient mettre en exergue son côté altruiste. Mécène pour les de nombreuses initiatives solidaires, l’ancien ministre du budget demeure proche de populations qui l’ont envoyé au parlement. Il ne manque pas une occasion de les assister.

À ce propos, l’intéressé a indiqué que « je me suis empressé de les réconforter et leur apporter, au nom du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, une modeste contribution pour les aider à se gérer dans l’urgence ». Une aide qui servira à se reloger avant la rénovation de leurs maisons.

Un geste salué par les bénéficiaires

Longtemps anxieuses quant à leur devenir, les victimes dudit incendie peuvent désormais trouver un logement. Pour témoigner leur reconnaissance à leur bienfaiteur, les sinistrés des Trois-Filaos ont appelé Jean Fidèle Otandault à conserver cet élan solidaire. « Merci honorable. On a tout perdu et nous sommes dans le désarroi car c’est difficile de se reconstruire avec tous les souvenirs partis en fumée », a déclaré une sinistrée. Notons que le député sortant du second siège de Port-Gentil n’en est pas à son premier geste de cœur à l’endroit des compatriotes.