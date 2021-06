Port-Gentil: menace de grève des médecins fonctionnaires à l’hôpital de Ntchengué

L’antenne provinciale du Syndicat des médecins du Gabon (Symefoga) a prolongé de dix jours le préavis de grève qui avait été déposé le jeudi 27 mai dernier à la Direction générale de l’hôpital de Ntchengué. Ainsi, l’administration dudit centre hospitalier a désormais jusqu’au lundi 07 juin prochain pour répondre aux exigences du personnel médical.

C’est au cours de l’Assemblée générale du vendredi 28 mai 2021 que la décision a été prise. Ainsi, le syndicat des médecins du Gabon, section Port-Gentil a opté pour le report du début d’un mouvement de grève. Une décision manifestement motivée par les efforts consentis par l’administration de l’hôpital de Ntchengué au cours des négociations.

Les syndicalistes ont rappelé les revendications inscrites dans le cahier de charges. Il s’agit entre autres du paiement des primes de garde, d’astreinte, de fonction et des tout-venant. Mais surtout, la résolution du problème lié à la CNAMGS. En effet, le personnel médical de l’hôpital de Ntchengué est toujours semble-t-il en attente de la prime CNAMGS de juillet 2020, à ce jour, soit, 10 mois d’impayés. Une solution définitive est attendue dans les prochaines heures au risque de voir l’activité au sein de l’établissement arrêtée. « S’il n’y a pas de solutions jusqu’au 7 juin, le 8 nous appliquerons notre chronogramme de fermeture de l’hôpital. » a déclaré l’un des membres du Symefoga.



Les regards sont donc tournés vers les plus hautes autorités en tête desquelles le ministre de la santé, le Dr Guy Patrick Obiang afin qu’une solution de sortie de crise soit adoptée dans les tout prochains jours. Pour rappel, depuis l’avènement du Coronavirus dans notre pays, le personnel médical est aux premières lignes de défense contre la pandémie et a déjà perdu plusieurs collègues. La résolution de ce conflit ne serait que justice au vu des efforts consentis depuis plus d’un an maintenant.