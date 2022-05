Port-Gentil: menace de grève de l’ONEP à Addax Petroleum

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 27 mai 2022, l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) a annoncé avoir déposé un préavis de grève auprès du président directeur général de la société Addax Petroleum Oil & Gas Gabon (APOGG), pour le 9 juin prochain. Une situation consécutive au non-respect des droits légaux des travailleurs. Lesquels droits découlent du non–renouvellement du Contrat d’exploitation et de partage de production (CEPP) qui court à sa fin, rapporte le site Gabonactu.

C’est dans une note officielle signée du Secrétaire général de l’ONEP, Sylvain Mayabi Binet que l’information a été rendue publique le vendredi 27 mai 2022. Le préavis de grève qui expire le mercredi 8 juin prochain à 23h59 minutes pourrait donner lieu à une grève illimitée sur l’ensemble des établissements d’Apogg (Base POG, Tsiengui, Obangue, Akondo).

Une décision qui fait suite au non-respect des droits des salariés de la société ADDAX Petroleum. « L’Organisation nationale des employés du pétrole vient, conformément aux dispositions des articles 268 et 345 du code de travail en vigueur en République Gabonaise, porter à votre attention le présent préavis de grève qui court jusqu’au mercredi 08 juin, à 23 heures 59 minutes. Aussi, à l’expiration dudit préavis, l’ONEP se réserve-t-elle, le droit de lancer une grève illimitée sur les toutes les installations (Sites et base) où opère la société APOGG, si les préalables ne sont pas satisfaits », a indiqué Sylvain Mayabi Binet, Secrétaire général de l’ONEP.

Pour information, l’ONEP réclame pour le compte des employés d’APOGG, l’octroi d’un bonus de bonne séparation, en sus des droits légaux, suite au non renouvellement du CEPP Dinonga et Irondou, la compensation financières des jours travaillés sur sites et non récupérés du fait de l’employeur, dans la période comprise entre mars 2020 et février 2022 et le paiement des sommes dues au titre des droits légaux mal calculés pour les ex-employés depuis 2016. L’organisation syndicale exige que le paiement de ces réclamations soit effectif au plus tard le 30 juin prochain. Un chapelet de revendications pour lesquelles la société pétrolière est invitée à engager des pourparlers afin d’éviter une paralysie du secteur.