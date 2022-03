Port-Gentil: Marc Tchango et les hiérarques du PDG appellent à la candidature d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de la célébration en différé du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais (PDG), que plusieurs leaders politiques de la province de l’Ogooué-Maritime se sont rassemblés le samedi 26 mars dernier à Port-Gentil. Une rencontre qui a vu la participation du conseiller spécial du président de la République Marc Logan Tchango qui, aux côtés de ses aînés, a appelé à une mobilisation en faveur de la candidature du président de leur formation politique Ali Bongo Ondimba.

C’est une véritable démonstration de force à laquelle ont eu droit les populations le week-end écoulé dans la capitale économique. En effet, il était question pour les militants et militantes du « Parti de masse” de célébrer en différé les 54 ans d’existence de leur parti mais aussi et surtout d’appeler à la candidature de l’actuel chef de l’Etat.

Ainsi, c’est au Pont d’Ozouri, l’un des chantiers phares du septennat d’Ali Bongo Ondimba, que les cadres et hiérarques du Parti démocratique gabonais notamment Albert Richard Royembo, Jean Fidèle Otandault, Theophile Ogandaga, Gabriel Tchango, Michel Essongue, Pascal Houangni Ambouroue Justine Lembimbi Epse Mihindou ou encore Marc Logan Tchango ont appelé leur champion à défendre leurs couleurs lors de l’élection.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de souligner le caractère symbolique de cet appel lancé au sein de cette infrastructure qui fait désormais la fierté des populations de l’Ogooué-Maritime. Il a appelé de ce fait à une mobilisation mobilisation forte autour d’Ali Bongo Ondimba, pour porter avec lui les espérances de notre génération et construire le Gabon de nos aspirations.

« Cet appel se fonde sur nos espérances et sur la confiance suscitée par les acquis de la dernière décennie. Nous serons nous aussi au rendez-vous pour l’aider à porter son ambition pour notre pays. Au contact de l’ensemble de nos compatriotes, nous porterons le message de cohésion et d’unité cher à Ali Bongo Ondimba . Notre devoir est de les engager durablement autour des projets et valeurs sur lesquels se fonde notre avenir partagé. », a indiqué le Conseiller spécial du président de la République.