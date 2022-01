Port-Gentil: Marc Tchango dote le 4ème arrondissement d’une permanence PDG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 15 janvier dernier, le Conseiller spécial du président de la République Marc Logan Tchango, a procédé à l’inauguration de la permanence politique du Parti démocratique gabonais (PDG) dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Une mise à disposition qui devrait permettre de dynamiser l’action sur le terrain de cette formation politique mais surtout assurer une gestion plus efficace de ses militants.

C’est en présence du Secrétaire Provincial du PDG Richard Royembo, des membres du bureau politique Jean Fidèle Otandault et Pascal Houangni Ambouroue que s’est déroulée cette cérémonie d’inauguration de la permanence du 4ème arrondissement. Une structure qui selon Marc Tchango est une maison commune pour « toutes celles et ceux qui partagent la vision politique du distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba ».

Les membres du bureau politique Jean Fidèle Otandault, Pascal Houangni Ambouroue, Marc Tchango et le secrétaire provincial Richard Royembo

Composée d’une salle de réception, un pool technique, quatre bureaux équipés d’ordinateurs, deux bureaux pour les fédéraux, un bureau pour les membres du bureau politique, les élus nationaux et locaux ainsi que d’une salle de réunion, cette permanence répond aux exigences de régénération et de revitalisation qui constitue le principal leitmotiv pour « le Parti de masse ». Lors de son allocution le membre du bureau politique Marc Tchango, initiateur du projet, a relevé que s’inscrit dans sa volonté d’offrir un cadre de travail décent à ses camarades.

« Tout cet ensemble répond à un objet, à savoir offrir à nos camarades du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil un cadre de travail décent et, par la même occasion, contribuer à la revitalisation et à la régénération de notre parti », a précisé Marc Logan Tchango. Dans l’optique d’ailleurs d’assurer une gestion plus efficace des organes de base, ce dernier a annoncé « la mise en service d’un logiciel de gestion des militants ».

Un outil qui permettra de « rationaliser et d’affiner davantage nos procédures d’adhésion au parti, tout en permettant un suivi de qualité, grâce à une base de données réelle et dynamique », a-t-il conclu.