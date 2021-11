Port-Gentil: Marc Tchango concrétise le projet de Caisse de solidarité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé le 17 août dernier, à l’occasion de la célébration du 61ème anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, l’initiative solidaire visant à soutenir les chefs de quartiers du 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil vient de rentrer dans sa phase pratique. Une initiative lancée par le conseiller spécial du président de la République Marc Logan Tchango qui a pour objectif d’appuyer l’action de ces hommes et femmes qui quotidiennement assurent la gestion sociale au plus près des populations.

C’est en présence du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime Paul Ngome Ayong et du maire de la commune de Port-Gentil Gabriel Tchango que s’est déroulée cette remise officielle de chèque dans le cadre du programme visant à la mise à disposition de chacun des auxiliaires de commandement d’un montant de 5 millions de FCFA à terme, soit un total de 60 millions pour ces derniers.

Pour le collaborateur du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, cette caisse solidaire a pour objectif de répondre aux besoins sociaux les plus urgents et prégnants, au sein de la communauté. « Par cette initiative, nous entendons promouvoir concrètement la valeur de solidarité. Une solidarité agissante qui doit nous lier pour nous permettre d’avancer ensemble », a-indiqué Marc Tchango lors de son allocution.

A noter que la distribution de ces aides a été précédée par une phase de formation, pour laquelle les chefs de quartier ont reçu des parchemins dont le but était de leur permettre de gérer de manière responsable et efficace les fonds issus de ce programme. « Ainsi, c’est une somme totale de 11 millions de FCFA qui sera remise à l’ensemble de nos chefs de quartier, soit un million chacun. De manière progressive et en fonction des résultats que nous dégagerons de la gestion de cette première tranche, des fonds supplémentaires seront alloués », a-t-il indiqué.

A noter que chaque bénéficiaire de l’aide devra s’engager à rembourser, au bout d’une période definie de commun accord, la somme qu’il aura perçue, afin que les fonds continuent de profiter à d’autres.