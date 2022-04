Port-Gentil: manque d’enseignants de matières scientifiques dans les lycées et collèges publics

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les cours battent leur plein et à quelques semaines du début des examens, le déficit d’enseignants au sein des établissements de la ville de Port-Gentil demeure. C’est le cas notamment au Lycée Joseph Ambouroue Avaro et au CES du parc qui en plus d’avoir des bâtiments vétustes font face à un manque criant d’enseignants dans les matières scientifiques au grand dam des apprenants.

Le secteur éducatif souffre d’un déficit d’enseignants alors même que la population scolarisée ne cesse de croître. A en croire certains membres du syndicat du secteur éducatif, le gouvernement en serait le seul responsable. La problématique du manque d’enseignants reste entière, surtout en l’absence, depuis 2014, de formation des enseignants consécutive au gel du concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure (ENS).

Une carence qui se fait ressentir dans les lycées et collèges de l’arrière pays qui sont, pour la plupart, dépourvus d’enseignants dans des matières essentielles. C’est notamment le cas en mathématiques, sciences physiques et même en sciences économiques. On assiste alors à des dépassements de compétences avec certains enseignants qui s’aventurent à dispenser des cours dans des disciplines autres que les leurs pour combler le vide. Une situation qui malheureusement ne permet pas de combler le déficit.

Le ministre de l’Éducation nationale Camelia Ntoutoume Leclercq n’a pour l’heure pas trouvé une parade pour équilibrer l’équation enseignant-apprenant. Le membre du gouvernement ne semble pas cerner l’urgence de combler le déficit évalué à plus de 8 000 enseignants. Une situation dans laquelle les premières victimes sont les apprenants. Laquelle situation occasionne donc plusieurs lacunes chez certains élèves notamment ceux en classes d’examen qui seraient dues aux années scolaires alambiquées.