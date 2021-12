Port-Gentil: Maître Park en visite au club de Taekwondo MTC-Kids

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 22 décembre 2021 est une date à marquer au fer blanc pour les jeunes pousses du Master Taekwondo Club-Kids (MTC). En effet à l’occasion de la clôture des sessions de training de l’année 2021, le club basé à Port-Gentil a reçu la visite du Grand Maître Park Sang Chul Ceinture Noire 9e Dan Kukkiwon.

L’initiateur du challenge « Grand Maître Park » qui est à sa 11e édition, a procédé le mercredi 22 décembre 2021 à une rencontre avec la nouvelle génération de Taekwondo. Occasion pour le taekwondoiste d’échanger avec les jeunes pousses du Master Taekwondo Club-Kids qui sont aujourd’hui les porteurs de flambeau de cette discipline.

Ainsi, pour l’occasion la dernière séance a été dispensée par 4 jeunes pratiquants triés sur le volet, sous le regard bienveillant et admiratif de Maître Park. Lesquels ont pu montrer leur évolution et faire profiter de leur expérience aux plus jeunes. Un enseignement révélateur de talents pour une discipline qui gagnerait à être plus suivie afin de favoriser l’émergence d’athlètes de haut niveau qui pourraient représenter le pays à l’international.

Pour rappel, le Club ouvert en 2008 par Maître Davy Mbembo allias « Du Gabon » a lancé sa section Kids le 20 octobre dernier sous la nomination « graines de Champion ». Section exclusivement réservée aux enfants de 4-15ans. Le club basé à Port-Gentil est sous la supervision d’une pléiade de maîtres dont le maître Mbembo, maître Clovis Moussavou, maître Sito et le maître Yann Agosano.