Port-Gentil: «Machéké» prend la poudre d’escampette durant sa garde à vue !

Glenn Mihindou Mpaga, compatriote âgé de 25 ans plus connu sous le nom de « Machéké » a récemment été au cœur d’une polémique dans la ville de Port-Gentil du fait d’une prouesse pour le moins surprenante. En effet, alors qu’il était en garde à vue pour des faits de vente de stupéfiants, ce dernier a pris la poudre d’escampette profitant de son admission pour des soins dans une structure hospitalière rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le mercredi 26 janvier 2022 au quartier Pont-Namina dans le 3ème arrondissement de Port-Gentil. Ce jour-là, Glenn Mihindou Mpaga aurait informé ses proches qu’il était en possession de 6 bottes de cannabis qu’il comptait écouler. Ainsi, aux environs de 20 heures, la bande se serait rendue dans une maison inhabitée désignée comme étant le lieu où devait avoir lieu la transaction. Les présumés dealers y seraient allés en se munissant de bougies pour l’éclairage et se seraient mis à fumer en attendant leurs clients.



Pendant qu’ils fumaient, l’attention de l’un des membres aurait été attirée par des bruits, apeurés, le groupe aurait décidé d’arrêter les bougies pour ne pas être repéré. Cependant, des jeunes les ayant aperçus de loin se seraient rapprochés de la maison armés de machettes en indiquant être des agents de sécurité. Des enquêtes auraient relevé plus tard qu’il s’agissait d’un guet-apens tendu par « Machéké » à ses compagnons afin de les dépouiller. Malheureusement pour ce dernier, ses complices parviendront à prendre la poudre d’escampette non sans le rouer de coups avant d’être immobilisés puis livrés aux services judiciaires.

Lors de son interrogatoire, Glenn Mihindou Mpaga aurait indiqué qu’il était envoyé en mission à Port-Gentil par le sous-préfet de Ndongou. Des aveux que va réfuter l’autorité qui aurait fait savoir que « Machéké » avait dû quitter la localité suite à des accusations par des jeunes de détournement de mineures à l’aide de fétiches. Voyant qu’il avait été défiguré lors de la bagarre, l’interpellé sera conduit dans une structure sanitaire. C’est durant son séjour dans l’unité médicale qu’il aurait pris la poudre d’escampette. Pour l’heure, il est activement recherché par les autorités judiciaires de la cité pétrolière.