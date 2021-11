Port-Gentil: les organisations syndicales sursoient l’organisation de la journée ville morte d’avertissement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncée pour ce mercredi 24 novembre 2021, la journée ville morte d’avertissement à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime n’aura finalement pas lieu. Une décision qui fait suite à la rencontre qui s’est déroulée ce mardi 23 novembre entre la Coordination provinciale des organisations syndicales et le gouverneur de ladite province Paul Ngome Ayong, et qui a emmené les syndicalistes à surseoir leur mouvement.

C’est par le biais d’une correspondance adressée au gouverneur de l’Ogooué-Maritime que la Coordination provinciale des organisations syndicales a annoncé son intention de suspendre la ville morte d’avertissement prévu ce 24 novembre dans la cité pétrolière. Cette décision fait suite à la volonté affichée par le responsable administratif « d’ouvrir très rapidement le dialogue avec les partenaires sociaux sur les problèmes posés ».

En effet, les organisations syndicales avaient décidé de paralyser l’activité économique pour dire non aux mesures gouvernementales annoncées le 27 octobre dernier dans le cadre de la riposte contre le covid-19. Lesdites mesures prévoient entre autres la fin de la gratuité des tests PCR et l’obligation de présentation d’une attestation ou d’un carnet de vaccination pour l’accès aux lieux publics et dans les administrations.

Toutefois, la Coordination provinciale des organisations syndicales par la voix de son coordonnateur Jean Robert Boundzanga a dit se réserver le droit « de mener des actions d’envergures si à la date du 14 décembre 2021 les positions du Gouvernement et des Employeurs ne sont pas reconsidérées en ce qui concerne la question vaccinale/test covid payant et le « racket » des transporteurs ».