Port-Gentil: les habitants privés d’eau potable depuis plusieurs jours

Depuis plusieurs jours, les habitants de Port-Gentil ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, c’est par le biais d’un communiqué que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a informé les populations d’une montée des eaux salées à Mandorové le principal point de captage d’eau distribuée et qui occasionne une perturbation dans la desserte en eau potable.

Les habitants de la ville du sable éprouvent d’énormes difficultés à être approvisionnées en eau potable depuis des jours. En effet, le précieux liquide devient une denrée rare pour les Port gentillais depuis ce début de semaine du fait de son niveau salinité et donc rendant difficile sa consommation.

Selon la société chargée de la production de la distribution de l’eau, cette situation serait « due à des remontées d’eau salée en période de saison sèche ». « Elle occasionne la baisse de la production journalière d’environ 35% », indique le communiqué de la Société d’energie et d’eau du Gabon, assurant au passage avoir mis en place une cellule de crise avec pour mission « de renforcer la surveillance du taux de salinité de l’eau ».

Toutefois, si cette justification semble plausible, les populations s’interrogent sur l’incapacité de la SEEG de prévoir des solutions palliatives à cette situation. Faut-il rappeler que chaque année les remontées d’eau salée en période de saison sèche rendent difficile l’approvisionnement en eau dans la capitale économique sans que l’entreprise ne daigne apporter des réponses.