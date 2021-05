Port-Gentil: les gagnants du concours musical «Pog-Mesures-Barrières» connus

Lancé le 15 avril dernier, le concours musical dénommé « Pog-Mesures-Barrières » initié par le député du deuxième arrondissement de Port-Gentil, Jean-Fidèle Otandault, a connu son épilogue récemment. Ainsi, ce sont les jeunes Camelia Rebela, Glency Boucka, Frère Joel et Henry J, Darnel Biteghe et Wora Guy Joris Essongue qui ont su tirer leur épingle du jeu en remportant ce concours qui avait pour objectif de sensibiliser sur le respect des mesures barrières.

C’est au cours d’une cérémonie organisée dans le respect des gestes barrières et en présence de l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics que le concours POG mesures barrières a pris fin. Un concours qui a vu la participation de plusieurs artistes en herbe mais aussi d’artistes confirmés et qui a abouti à la sélection des 5 premiers.

Ainsi, les gagnants de ce concours, qui avait pour but de sensibiliser sur le respect des mesures barrières en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, sont entre autres Camelia Rebela, Glency Boucka, Frère Joël et Henry J, Darnel Biteghe et Wora Guy Joris Essongue. Il faut souligner que ces derniers ont bénéficié du coaching de plusieurs artistes confirmés notamment Boutchaman, Deux Kolas, Audi, Larry Bling, Franck Labass et Nelson.

Pour rappel, le concours consistait à soumettre une vidéo courte de 2 minutes pour inviter les populations de la ville de sable à respecter les mesures barrières (lavage fréquent des mains, tousser dans le pli du coude, la distanciation physique, le port du masque) pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Le gagnant du premier prix bénéficiera d’un enregistrement en studio, le second prix était un écran plat, le gagnant du troisième prix a eu droit à un synthétiseur.