Port-Gentil: les écoles Roger Buttin A et B saccagées par des vandales

Les écoles Roger Buttin A et B dans le 4ème arrondissement de la ville de Port-Gentil ont récemment été le théâtre d’actes de vandalisme. En effet, Des vandales se seraient introduits dans les deux établissements et auraient saccagé de nombreuses salles dans le but d’y trouver de l’argent, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 mai 2022 au sein des écoles Roger Buttin A et B dans le 4ème arrondissement de Port-Gentil. Ce jour-là, des individus dont les identités n’ont pas été dévoilées se seraient introduits dans lesdits établissements scolaires. Une fois à l’intérieur, ces derniers auraient saccagé plusieurs matériels mobiliers dans le but d’y trouver de l’argent.

Une situation qui inquiète les membres de l’administration desdits établissements d’autant plus que ce ne serait pas le premier acte de vandalisme du genre. « Ils ont tout saccagé sur leur passage. On a cru être dans une poubelle tellement tout était renversé. Le matériel scolaire a été détruit donc j’ai du mal à comprendre pourquoi. Nous ne savons plus à quel saint se vouer tellement les dégâts sont importants ››, a déclaré Joseph Bissiellou, responsable de l’établissement. Non sans ajouter que les dégâts étaient importants.

Selon les premiers éléments d’enquête, les vandales auraient « cassé les serrures des portes, des cahiers ont été éventrés. Pour ce énième cas de vandalisme, les bandits ont réussi à faire sauter complètement les grilles principales qui servaient de protection aux directions. Ce qui laisserait penser qu’ils étaient très bien outillés pour la circonstance ». Si aucune solution concrète des autorités locales n’a été apportée pour le problème d’insécurité, les responsables d’établissement en appellent aux personnes de bonne volonté pour aider à remettre l’école en état.