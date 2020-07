Port-Gentil: les cadres du PDG affichent leur union

Le mercredi 15 juillet dernier, le domicile du député du 2ème arrondissement de Port-Gentil a servi de cadre à une concertation entre les cadres du Parti démocratique gabonais (PDG) originaires de la province de l’Ogooué-Maritime. Une rencontre qui avait pour objectif de promouvoir l’union des cadres de cette formation politique pour impulser le développement de cette partie du pays.

C’est au cours d’une rencontre qui s’est voulue conviviale et fraternelle que Jean Fidèle Otandault, Pascal Houangni Ambouroue, Albert Richard Royembo, respectivement députés du 2ème, 1er et 3ème arrondissements de Port-Gentil et Gabriel Tchango, maire de la commune, se sont réunis afin d’échanger sur la situation socio-économique de la capitale économique.

Dans un contexte marqué par la crise économico-sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, il etait nécessaire pour les cadres de l’Ogooué-Maritime d’échanger sur le développement de cette partie du pays qui a été frappée de plein fouet par la chute du prix du baril de pétrole. L’ancien ministre du Budget et des Comptes publics Jean Fidèle Otandault a souligné que la province ne pouvait être forte que que grâce à l’union de ces cadres.