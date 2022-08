Port-Gentil: les anciens agents de STCI-Boccard toujours en attente du paiement de leurs droits, 8 ans plus tard

Ecouter cet article Ecouter cet article

53 anciens salariés de la société française STSI Boccard, sous-traitant de Total-Gabon ont récemment tenu une assemblée générale afin de fustiger la situation qu’ils vivent. Ces derniers implorent la diligence de l’Etat gabonais auprès du syndic liquidateur de l’entreprise afin que leurs droits soient enfin payés plus de 8 ans plus tard, rapporte le site Gabonactu.

Plus que décidés à défendre leurs droits, c’est ce qui justifie cette énième sortie des 53 anciens agents de la société française STSI Boccard. En effet, depuis plus de 8 ans ils ne perçoivent pas le paiement de leurs droits eux qui disent avoir été licenciés « abusivement ». Une situation que fustigent ces derniers qui estiment être lésés concernant le paiement de leurs droits. Désabusés et abandonnés, ces derniers ont tenu à manifester leur mécontentement.

Une situation qui est plus que déplorable, car ces derniers font état d’un manque de communication de la part des autorités gouvernementales. « C’est depuis le 13 octobre 2014 que nous avons tous été licenciés sans aucun droit. La procédure de licenciement n’était pas respectée. 8 ans que ça dure ! Nos enfants subissent. Beaucoup ont perdu leurs femmes, d’autres sont malades » a déploré un des anciens agents de STSI Boccard. Non sans indiquer que toutes les tentatives pour obtenir le paiement des droits des salariés ont échoué. Un flou artistique règne au sein du syndic liquidateur de l’entreprise.

L’inspection spéciale du secteur ne jouerait pas non plus son rôle. Les anciens administrateurs de la société coulent des jours tranquilles en France alors que leurs anciens collaborateurs sont clochardisés. Les anciens salariés demandent au ministère du Travail et à toutes les institutions de l’Etat ayant une responsabilité dans le règlement des conflits sociaux de se pencher sur ce cas pour que la situation connaisse son épilogue.