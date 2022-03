Port-Gentil: les agents d’Expro Gabon en grève générale illimitée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 14 mars 2022 les agents de la société Expro Gabon située dans la zone du nouveau port de la ville de Port-Gentil ont déclenché un mouvement de grève générale illimitée. Une levée de boucliers consécutive à des impayés de leurs primes depuis plus de 5 ans et pour lesquelles l’administration tarde à engager des pourparlers afin que la situation connaisse son épilogue.

C’est en réponse à l’inflexibilité de leur tutelle quant à la prise en charge de leur cahier de charges en vue d’éviter une énième « exploitation » que la confédération démocratique des syndicats autonomes (CDSA) a décidé de monter au créneau. Ainsi, les agents de la société Expro Gabon ont déclenché le lundi 14 mars dernier une grève générale illimitée, date d’arrivée à échéance du préavis.

Pour Eloïse Mboumbine, président de la confédération démocratique des syndicats autonomes, cette levée de boucliers vise à mettre un terme à ce qu’elle qualifie de gabegie financière. « L’employeur n’a pas songé à ouvrir les négociations pour éviter cette grève. Malheureusement depuis ce matin tout a été mis au point pour bloquer l’activité. Tous les sites sont paralysés. Il faudrait que leur salaire s’arrime à la convention du secteur pétrolier au Gabon. Nous sommes optimistes quant à la suite des événements », a-t-il déclaré.

Pour information, les agents de la société Expro Gabon réclament l’assurance maladie, le paiement des heures de nuit avec effet rétroactif, évaluées entre 30.000 et 45.000 FCFA, mais surtout le paiement des jours de confinement, les heures supplémentaires et le jour de sortie de site comme payé dans d’autres entreprises, et la mise en place de plans de carrière. Autant de revendications qui, si elles ne sont pas prises en compte, vont paralyser le secteur pétrolier dans un contexte de relance économique. Le syndicat invite la direction de l’entreprise à ouvrir des pourparlers pour que tous ces points soient mis à jour.