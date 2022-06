Port-Gentil: le prix du billet du bateau toujours élevé 3 mois après la levée des mesures covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Près de 4 mois après la levée des mesures restrictives prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le covid-19, certains opérateurs économiques continuent de n’en faire qu’à leur tête en maintenant à la hausse le prix de certains services. C’est le cas dans le transport maritime et plus particulièrement sur la ligne Port-Gentil-Libreville où le prix du billet reste inchangé soit 35 000 FCFA à débourser pour un titre de transport au grand dam des riverains qui ne comprennent pas le maintien de ces tarifs.

En effet, si le prix du billet avait connu une hausse vertigineuse, à la suite de la décision du gouvernement de limiter le nombre de passagers au sein des bateaux, plusieurs mois après l’annonce par le gouvernement de la levée de toutes les mesures, la situation reste inchangée notamment en matière de prix. Un constat fait par les voyageurs qui sont dans l’incompréhension.

Il faut dire que pour se rendre à Libreville par voie maritime, les populations continuent de débourser 35 000 FCFA en classe économique et 50 000 FCFA en classe affaires. Une situation incompréhensible pour les usagers qui ne savent plus à quel saint se vouer et qui semblent être abandonnés par les pouvoirs publics qui peinent à assurer le contrôle de la fixation des prix. « Les mesures ont été levées et les bateaux sont chargés comme avant le Covid-19. Mais nous nous retrouvons toujours à payer le prix fort et ce sans qu’aucune raison valable ne soit donnée. C’est du vol » a fustigé un riverain.

Une incongruité alors que dans les faits les compagnies maritimes font désormais le plein des bateaux. Les transporteurs maritimes ont justifié ce maintien des prix par l’augmentation du prix du carburant. Il revient donc aux pouvoirs publics notamment le ministre des Transports Brice Paillat de mettre de l’ordre dans ce secteur surtout que les agissements selon plusieurs sources sont observables sur d’autres lignes à l’instar de Port-Gentil-Lambaréné où le prix du billet est à 22 000 FCFA. Pour l’heure, les populations sont les seules à payer ce lourd tribut et cet acte de défiance des transporteurs à l’égard du président de la République.

