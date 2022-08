Port-Gentil: le gouvernement annonce la rénovation du bâtiment du service de santé scolaire et universitaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Désormais à l’agonie, le bâtiment du service de santé scolaire et universitaire croupit depuis plusieurs années dans les hautes herbes du fait de son abandon total par les autorités locales. Voulant changer la donne, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et des affaires sociales, Justine Libimbi épouse Mihindou a au cours d’une visite dans la ville de Port-Gentil indiqué la restauration prochaine dudit bâtiment. Une annonce qui ne passe pas pour les plus sceptiques, d’autant plus qu’aucune date de lancement des travaux n’a été indiquée.

Situé dans le 1er arrondissement de la ville de Port-gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, le bâtiment du service de santé scolaire semble délaissé par les autorités. En effet, l’accès à des soins de santé est impossible. Pour cause, la structure complètement à l’abandon manque de tout et est devenue un véritable repaire de brigands. Lesquels l’ont dépouillée de ses accessoires tels que les portes, les bureaux, les câbles électriques, les sanitaires, pour ne citer que ceux-là.

Occasion pour le membre du gouvernement d’annoncer la restauration prochaine du bâtiment du service de santé scolaire et universitaire. « Il était opportun pour moi, de venir m’enquérir de l’état de ce bâtiment, rien n’est encore perdu nous allons nous battre pour le restaurer. La première étape a déjà été faite, je vais m’entretenir avec mon collègue pour voir comment faire pour que les travaux reprennent. Je vais soumettre le dossier pour qu’il soit examiné » a déclaré Justine Libimbi épouse Mihindou.

Logé non loin du lycée Joseph Ambourouet Avaro, ce service est entré dans une phase de vétusté avancée. On peut y voir des portes cassées, des vitres enlevées, le portail arraché, les murs décrépis. Une situation qui laisse à désirer quand on sait que cette structure devait être une référence dans l’Ogooué-Maritime en ce qui concerne la santé scolaire. Pour le personnel médical censé y être logé, cette visite du membre du gouvernement ne serait qu’un énième coup de com de la part de Justine Libimbi épouse Mihindou.

Toute chose qui devrait interpeller les plus hautes autorités en l’occurrence le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et le ministre de la Santé, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong afin qu’elles se penchent également sur ce cas qui fait écho à l’appel de nombreuses structures hospitalières de l’intérieur du pays qui manquent de personnels et d’équipements pour prendre en charge comme il se doit ces nombreux compatriotes. Une situation inégalitaire qui contraste avec la volonté de l’égalité des chances prônée une fois de plus par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba lors de son adresse à la nation du 16 août 2022, qui intègre la capacité pour tout citoyen d’être pris en charge de manière égalitaire au sein des hôpitaux et centres médicaux.