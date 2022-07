Port-Gentil: le coup de pouce d’Otandault pour le camp de vacance de l’ONG Agir pour le handicap à l’école

Ecouter cet article Ecouter cet article

Afin d’offrir un peu de joie aux enfants handicapés de la capitale économique, l’ONG Agir pour le handicap à l’école (AHE) organise du 1er juillet au 15 août 2022, un camp de vacances en faveur des enfants atteints de troubles moteurs et psychologiques. Une initiative encouragée et soutenue par le député du 2ème arrondissement de Port-gentil Jean Fidèle Otandault qui a tenu à être présent lors du lancement de cette première édition.

C’est en présence du représentant du gouverneur empêché, des représentants administratifs des services sociaux, et des parents d’enfants que s’est déroulée le vendredi 1er juillet dernier la cérémonie de lancement du camp de vacances organisé par Agir pour le handicap à l’école. Une action qui n’a pas laissé insensible Jean Fidèle Otandault. « Consacré un peu de son temps aux autres , il faut le faire avec le cœur, raison pour laquelle j’ai voulu l’exprimer avec mon cœur. », a-t-il déclaré.

En effet, ce sont au total 45 enfants vivant avec un handicap, issus de familles économiquement faibles, qui prennent part à cette première édition au grand bonheur des parents qui n’ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l’endroit du député pour l’intérêt manifesté à l’égard de ces êtres vulnérables. « Dans les maisons les loisirs leur manquent, Mr l’honorable Député nous souhaitons vraiment que cette activité soit pérennisée à jamais et que votre soutien nous soit vraiment de tout coeur. », a exprimé un parent.



Au-delà du caractère divertissant, ce camp de vacances permettra également d’observer les enfants et de proposer une prise en charge pour ces derniers pour l’année prochaine. Pour rappel, l’ONG Agir pour le Handicap à l’école (AHE) a pour mission d’encadrer les enfants en situation de handicap moteur, intellectuel et se trouvant en difficulté d’apprentissage scolaire, d’ailleurs 5 jeunes handicapés ont bénéficié d’une formation en qualité d’aide cuisinier et pâtissier dont 2 filles et 3 garçons.

Geneviève Dewuno

