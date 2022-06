Port-Gentil: le compte administratif 2020 arrêté à 10 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 10 juin 2022 le maire de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchango a présidé la session ordinaire du conseil municipal portant examen et adoption du compte administratif, exercice 2020. Une session qui a vu l’adoption à l’unanimité du compte administratif exercice 2020 en recettes et en dépenses à 10 0003 457 284 FCFA.

C’est en présence du gouverneur de la province de l’Ogooué Maritime, Paul Ngomo Ayong que s’est tenue cette session ordinaire du Conseil municipal. Au nombre des points inscrits à l’ordre du jour figurait entre autres l’examen et adoption du compte administratif 2020 et la validation du Schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme ( SDAU) de la ville de Port-Gentil.

Après les débats les conseillers ont adopté le compte administratif exercice 2020 de la commune en recettes et en dépenses à 10 0003 457 284 FCFA. De manière détaillée durant cet exercice c’est 9 643 039 829 FCFA de recettes encaissées et 10 215 820 908 FCFA dépenses réalisées avec un Résultat de l’exercice à -572 780 379 FCFA.

Concernant la validation du Schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme ( SDAU) deux cartes ont été préalablement commentées sur les zones à mettre en valeur, les zones d’aménagement différé à renforcer, les zones vertes à créer, les zones aedificandi (zones interdites aux constructions, zones où pousse la mangrove).