Port-Gentil: le complexe scolaire les Bleuets du littoral célèbre l’obtention de son décret d’habilitation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Contribuer à l’amélioration du système scolaire gabonais en proposant un programme de qualité basé sur le système français. C’est le challenge que s’est lancé le Complexe scolaire les Bleuets du littoral de Port-Gentil. Une ambition couronnée récemment par l’obtention d’un décret portant habilitation à fonder intervenu lors du Conseil des Ministres du 3 janvier dernier, célébrée avec faste par les responsables de cet établissement.

Fondé il y a six ans, les Bleuets du littoral s’est érigé au fil des années comme un établissement de référence dans la cité pétrolière. L’aventure qui a commencé par une crèche s’est muée plus tard en école grâce à l’engagement des responsables de cet établissement qui avaient pour ambition d’offrir un service de qualité aux parents. Ainsi, aujourd’hui le complexe Les Bleuets du Littoral comprend une crèche, un cycle maternel et un cycle élémentaire.

Lors de son discours de circonstance à l’occasion de la célébration de l’obtention du décret portant habilitation à fonder, la fondatrice de l’établissement Laetitia Gignang Nzikogo n’a pas manqué de remercier d’une part les autorités mais aussi les parents pour la confiance accordée à cette œuvre. « Nous voulons vous dire merci aussi, à vous les familles, qui avez cru en nous. Vous avez cru en nous au-delà de ce que nous étions. Vous avez cru en nous alors que nous étions des jeunes premiers dans le domaine », a-t-elle indiqué.

La Directrice du Complexe scolaire les Bleuets du littoral Geneviève Biache-Sima © GMT

Il faut souligner que le Complexe scolaire les Bleuets du littoral se démarque considérablement à travers son système d’évaluation. En effet il accueille un élève atteint d’un handicap moteur et dont la graphie était ralentie. Profitant de cette occasion, la fondatrice a tenu à interpeller la directrice d’académie provinciale sur la nécessité de soutenir cette école qui « se veut être une école de différence, de la mixité qui accueille tous les élèves, autant des hauts potentiels que des élèves à besoins particuliers ».

Pour sa part la Directrice du Complexe scolaire les Bleuets du littoral Geneviève Biache-Sima rappelant la devise de l’établissement, en l’occurrence « Un projet, une âme », a tenu à remercier l’ensemble du personnel qui « chaque jour pose sa pierre à l’édifice par son engagement sérieux et perpétuelle » tout en recherchant le perfectionnement afin d’accompagner les élèves sur le chemin de l’excellence.