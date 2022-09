Port-Gentil: le bâtiment de la circonscription scolaire de l’Ogooué-Maritime en état de décrépitude avancée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon et plus particulièrement dans la province de l’Ogooué-Maritime, le spectacle des édifices publics pourtant fonctionnels mais tout de même vétustes et insalubres est devenu légion voire récurrent. Que ce soit des bâtiments administratifs, des établissements scolaires ou encore des écoles supérieures, le constat est le même. Dernier fait en date, les locaux de la circonscription scolaire située dans la ville de Port-Gentil qui, faute de réhabilitation, sont dans un état de décrépitude avancé sous le regard indifférent des autorités locales.

L’état calamiteux des locaux de la circonscription scolaire de l’Ogooué-Maritime, heurte de nombreuses consciences et sonne ainsi comme étant le plus bel exemple de la mauvaise gestion des biens publics. Situé à quelques encablures de la direction académique provinciale, dans le 3ème arrondissement de Port-Gentil, ledit bâtiment est laissé pour compte depuis plusieurs années.

Entre gestion scabreuse, mauvaise gouvernance et absence de politique publique pour sa réhabilitation, cet édifice n’est plus aujourd’hui qu’un lieu de désolation. Bâtiment abandonné dont la peinture laisse à désirer, l’édifice semble être un véritable nid pour des bactéries de toutes sortes. Toitures envolées, portes, fenêtres et autres plafonds « qui tombent », tel est l’état actuel de cet établissement.

Aucune réhabilitation depuis des années n’a été entreprise au grand dam des 1 120 personnels du bassin pédagogique de l’Ogooué-Maritime. « Nous supportons de travailler dans ces conditions. Les responsables savent que c’est comme ça ici. Mais personne n’a réagi jusqu’à ce jour. Ça date, cet état de vétusté au point où c’est devenu normal pour nous les agents », a déclaré un agent à nos confrères du site Info241.

Une situation que bon nombre de personnes déplorent d’autant plus que le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, ne semble pas s’en soucier. Un véritable « Crève coeur » pour les populations de Port-Gentil qui ont indiqué « n’avoir pas de mots assez forts pour décrire cette situation », l’état de décrépitude avancé de cet établissement devrait interpeller l’autorité ministérielle, afin qu’elle offre un cadre de travail adéquat aux agents de la circonscription scolaire de l’Ogooué-Maritime.