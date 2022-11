Port-Gentil: l’axe Balise-Trois Filaos véritable calvaire pour les usagers

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les fortes pluies qui s’abattent ces derniers jours au Gabon ont eu raison du mauvais état de la route dans le pays. C’est notamment le cas de l’axe Balise-Trois Filaos situé dans le 1er arrondissement véritable casse-tête pour les usagers au vu des nombreux nids–de–poule remplis d’eaux et qui rendent encore plus difficile cette voie d’à peine 1 kilomètre, rapporte le site Info241.

« La route du développement passe par le développement de la route », énonce une légendaire formule bien africaine. Cette maxime semble méconnue des autorités gabonaises en charge de l’aménagement routier dans la ville de Port-Gentil. Pour preuve, le délaissement de l’axe Balise-Trois Filaos dans le 1er arrondissement pour lequel usagers et transporteurs se plaignent chaque jour. Aucune réelle stratégie n’est déployée pour permettre aux riverains de bénéficier des voies terrestres dignes qui faciliteraient les activités économiques et humaines.

La situation est telle que les opérateurs économiques de la commune de Port-Gentil, éprouvent d’énormes soucis en cette période pluvieuse. « C’est infernal de vivre ici. Elle n’a jamais été prise en compte par les autorités compétentes. Et en ce début de saison des pluies, plus aucun taxi ne viendra ici à défaut de miser gros. Si vraiment nos dirigeants voulaient que Port-Gentil soit le Dubaï d’Afrique centrale, ils allaient le faire. Mais comme l’argent du pétrole va dans leurs poches, voilà où on se retrouve au 21ème siècle. Et ce n’est pas la seule route de la ville qui est dans cet état » ont déploré des riverains.



L’impraticabilité de la voie est telle que les transporteurs fixent désormais le prix fort pour s’y aventurer. Seules victimes de cet état de faits, les usagers majoritairement constitués des autochtones et des acteurs économiques de cette province réputée être un trésor. Vivement une prise de conscience des autorités qui connaissent les urgences et les enjeux qui y sont liés. Gageons que le ministre des Travaux publics, Toussaint Nkouma prendra à bras le corps ce problème afin de réhabiliter cet axe qui fait écho à celui de nombreux autres aussi bien de Port-Gentil que d’autres localités du pays.