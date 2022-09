Port-Gentil: Landry Sosthène Ibouanga captive le public avec  la série «Les histoires du quartier»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dimanche 21 août 2022, la commune de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-maritime a été l’hôte de la projection de la série intitulée « Les histoires du quartier ». Réalisée par Landry Sosthène Ibouanga, cette dernière comporte 60 épisodes de 45 minutes chacun et se veut une oeuvre qui met en exergue le quotidien des populations gabonaises.

Durant plus de 3 heures, la nouvelle œuvre cinématographique de Landry Sosthène Ibouanga a été visionnée dimanche dernier au terrain de basket-ball de la nouvelle route Sindara dans la ville pétrolière par les portgentillais. « Les histoires du quartier » a été bien accueilli par le public car la série relate les « maux qui minent la société gabonaise ».

En effet, la série a pour objectif d’exhorter, conseiller, éduquer la population sur certains maux qui ravagent le pays notamment le braquage, le vol à la tire, le viol, la sexualité en milieu scolaire, les grosses précoces, la consommation et la vente des stupéfiants pour ne citer que ceux-là.Il faut dire que cette œuvre cinématographique dont le tournage a duré 3 ans est l’une des premières dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Une satisfaction pour le réalisateur qui souhaitait faire ressortir la société gabonaise dans sa série. Selon Landry Sosthène Ibouanga, « Nous avons bien voulu faire sortir ce qui se passe dans les foyers et dans les relations intimes, on parle de tout sans tabou. Je tourne actuellement avec des jeunes Gabonais qui ont cru en moi, au projet et à ma vocation. C’est la passion et l’amour du métier. » a-t-il déclaré.