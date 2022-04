Port-Gentil: «La Menace» poignarde son ami «Lucifer» à l’aide d’un tournevis 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Junior Danel Envame plus connu sous le nom de « Lucifer » a été poignardé au thorax le mardi 12 avril dernier au quartier Chic, dans le 3ème arrondissement de Port-Gentil. Selon notre confrère du site Info241, ce dernier aurait été agressé à l’aide d’un tournevis par son meilleur ami Guillaume Bouanga alias « La Menace » à la suite d’une dispute au sujet d’une partie de cartes qui aurait mal tourné. L’auteur des faits est toujours en fuite.

Les faits se seraient déroulés le mardi 12 avril aux environs de 22 heures. Ce jour-là, Junior Danel Envame plus connu sous le nom de « Lucifer » et Guillaume Bouanga alias « La Menace » après une journée de bricoles en tant qu’aide maçons les deux amis auraient décidé de prendre un pot dans un toquet accompagnés de deux autres camarades répondant aux noms de Cyril et de Jacques et de jouer à la « garame ».

Pendant les retrouvailles, les quatres hommes auraient consommé des stupéfiants. Pendant la partie de cartes, Guillaume Bouanga, voyant qu’il avait déjà perdu 3 000 sur les 10 000 FCFA se serait mis à hausser le ton, accusant Junior Danel Envame de tricherie. Il aurait ainsi pris l’initiative de procéder à la fouille des poches de son pote et il aurait découvert plusieurs autres cartes qu’il dissimulait.

Une découverte qui aurait fait monter la tension. Pour lui faire payer son geste, Guillaume Bouanga serait rentré chez lui et serait revenu avec un tournevis. Une bagarre aurait alors éclaté entre les deux jeunes hommes et « La Menace » aurait sorti son arme blanche et l’aurait enfoncé au niveau du thorax de « Lucifer » avant de prendre la fuite. Junior Danel Envame va alors perdre énormément de sang et s’écrouler. Les personnes autour vont aussitôt réagir en immobilisant un véhicule pour le conduire dans une structure hospitalière.

Junior Danel Envame a rapidement été pris en charge par le personnel médical. Le jeune homme ayant une plaie pénétrante par arme blanche, cela lui a valu son hospitalisation aux urgences. Selon sa bande d’amis, son pronostic vital est engagé. Quant à Guillaume Bouanga, il est toujours en cavale mais une enquête a été ouverte par les pandores afin de l’appréhender pour qu’il réponde de son acte devant la justice. Nous y reviendrons.