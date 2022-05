Port-Gentil: la maison d’édition Origo production veut inciter les jeunes à l’écriture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 14 mai 2022 la maison d’édition Origo Production en collaboration avec Simphonia a organisé la 2ème édition de la journée littéraire placée sous thème « réveille ta passion pour l’écriture » à Port-gentil. Occasion pour ces derniers d’inciter les jeunes portgentillais à s’initier à l’écriture.

En effet, lors de cet événement qui a réuni des chefs d’entreprises, des responsables administratifs et religieux et des élèves de la cité pétrolière, il était question de transmettre aux jeunes et autres participants l’art de l’écriture en leur donnant des rudiments nécessaires. Une action qui part du constat de l’abandon de la pratique de ces deux moyens de communication.

A cet effet, les participants ont longuement été édifiés sur les formes d’écriture les plus en vogue au Gabon. Il s’agit notamment du roman, de la nouvelle et de la poésie. La responsable de cette Maison d’Édition Valérie Banga épouse Origo, a de ce fait tenu à rappeler l’importance que revêt ce type de rencontre qui selon elle ‹‹ se veut être un canal qui va susciter, encourager et ramener la lecture et l’écriture chez les jeunes et au sein de la famille ›› .



‹‹ Ce sont des choses qui se sont perdues dans nos foyers respectifs, nous avons besoin de trouver des mécanismes pour ramener ça au centre de la vie de nos jeunes frères. Car pour être un leader demain, il faut à chacun des rudiments et des attitudes pour être un gagnant dans la société ›› a-t-elle insisté.

Esther Kengue

Stagiaire